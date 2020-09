Viele Kinder haben unter anderem deshalb keine Lust mehr, weiterhin Fußball zu spielen. Daher haben Kinderfußballvereine in Deutschland schon seit einigen Jahren immer weniger Mitgliederinnen und Mitglieder. Das soll so nicht sein, findet der DFB (LINK), also der Deutsche Fußballbund. Der Verband möchte mehr Kinder motivieren, am Ball zu bleiben – im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb hat er neue Regeln für den Kinderfußball aufgestellt. logo! fasst für euch zusammen, welche Regeln in welcher Altersklasse gelten: