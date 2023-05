Die Menschen in Deutschland sind große Spargelfans! In jeder Region gibt es verschiedene Sorten, die dort am liebsten gegessen werden. Ein großer Teil des Spargels wird in Deutschland selbst angebaut - im Jahr 2022 wurden bei uns fast 110.300 Tonnen geerntet. Damit ist Deutschland der größte Spargelerzeuger in Europa. Und trotzdem war es wohl nicht genug! Rund 19.500 Tonnen der beliebten Stangen wurden in 2022 noch zusätzlich aus Ländern wie Spanien und Griechenland importiert.



Bildquelle: dpa