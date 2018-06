Viele schwarze Menchen leben in den Townships Südafrikas. Quelle: reuters

Obwohl die Apartheid schon seit mehr als 20 Jahren abgeschafft ist und mit Jacob Zuma der vierte schwarze Präsident in Südafrika regiert, gibt es noch immer Probleme in Südafrika. Viele Menschen mit dunkler Hautfarbe haben schlechter bezahlte Jobs oder sind arbeitslos. Einige leben nach wie vor in den "Townships", das sind ärmere Gebiete außerhalb der Städte.



Außerdem gibt es noch immer Vorurteile und Anfeindungen zwischen Weißen und Schwarzen in Südafrika. Obwohl sich die Situation in Südafrika seit dem Ende der Apartheid verbessert hat, wird es wohl noch Jahre dauern, bis schwarze und weiße Menschen dort die gleichen Chancen haben.