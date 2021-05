In Islands Hauptstadt Reykjavik trifft sich zurzeit der "Arktische Rat". Das sind vor allem die Länder, in denen Teile der Arktis liegen, zum Beispiel Dänemark, die USA und Russland. Dieser Rat will besprechen, wie man in der Arktis besser zusammen arbeiten kann und überlegen, wie man die Arktis in Zukunft gegen die Folgen des Klimawandels schützen kann. Die größten Probleme erfahrt ihr hier: