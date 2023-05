In manchen Ländern auf der Welt haben Könige auch heute noch große Macht und bestimmen in der Politik mit. Vor allem in den europäischen Ländern hat sich das aber geändert. In denen ist der König zwar ein Staatsoberhaupt, also eine Art "Chef" - aber der Unterschied: Die Königinnen und Könige haben heutzutage nicht mehr sehr viel Macht. Dafür gibt es einen komplizierten Ausdruck: Man nennt das eine "konstitutionelle Monarchie".