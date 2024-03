In einigen Ländern steigt die Zahl an Menschen, die an Cholera erkrankt sind, gerade stark an. Vor allem Länder, in denen es Notsituationen und Krisen gibt, sind betroffen - dort wo Krieg herrscht, wie in Teilen des Landes Syrien oder dort, wo das Trinkwasser nach einer heftigen Überschwemmung verschmutzt ist. Außerdem gibt es nicht überall genügend Impfdosen gegen das Virus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert deshalb, den betroffenen Ländern besser zu helfen, um die Krankheit zu bekämpfen.