ZDFtivi | logo! - 5. Tiergeräusche (5/7)

Das muss geübt sein, damit niemand es vom echten Tier unterscheiden kann: Krähen wie ein Hahn! Es hört sich an wie „Ü-ü-rüüüü“ oder „Kikerikiii“ – OK, der Look ist noch nicht ganz überzeugend, aber den Sound können einige Menschen schon sehr gut nachmachen. So gut sogar, dass es an manchen Orten Wettbewerbe dafür gibt - auch noch mit anderen Tiergeräuschen.