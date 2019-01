ZDFtivi | logo! - Die Bauhaus-Schule (2/9)

Und das ist die Schule. Genauer gesagt eine der Schulen. Denn das Bauhaus ist drei Mal in Deutschland umgezogen. Zuerst war es in Weimar, dann in Dessau und am Schluss in Berlin. Dieses Gebäude steht in Dessau und war ein Vorbild für weitere Gebäude im Bauhaus-Stil. Walter Gropius wollte das perfekte Schulgebäude bauen. Weil man zum Arbeiten, Entwerfen und Malen viel Licht braucht, sorgte er dafür, dass eine Wand komplett aus Glas bestand. Eine solche Fensterfront hatte es so noch nicht gegeben und machte das Gebäude damals einzigartig. Viele berühmte Werke entstanden in der Bauhaus-Schule in Dessau, zum Beispiel Bilder, Geschirr oder Möbel und Entwürfe für Häuser.