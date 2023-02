Als in Berlin am 26. September 2021 das Abgeordnetenhaus gewählt wurde, mussten die Berlinerinnen und Berliner über noch mehr abstimmen: Am selben Tag war noch die Bundestagswahl, und auch die Vertreter der Stadtbezirke wurden neu gewählt. Zusätzlich gab es noch eine Abstimmung zur Berliner Wohnungspolitik. Und als wäre das nicht genug, gab es an dem Tag auch noch einen Marathon in Berlin mit zehntausenden Läuferinnen und Läufern. Die Folge: Verkehrschaos, weil viele Straßen abgesperrt waren.



Vor den Wahllokalen kam es teilweise zu richtig langen Warteschlangen. Und dann fehlten in einigen auch noch Stimmzettel! Manche Wahllokale schlossen deshalb vorübergehend. Andere hatten viel länger geöffnet. Ein richtiges Durcheinander…



Ein Gericht entschied deshalb: Da sind so viele Fehler passiert, dass die Wahl ungültig ist. Deshalb musste sie jetzt wiederholt werden.

Bildquelle: Bernd von Jutrczenka/dpa