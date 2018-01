ZDFtivi | logo! - "Ohne Hosen in der U-Bahn"-Tag (6/15)

Brrrr. Ist denen nicht kalt? Am Sonntagnachmittag ist "Ohne Hosen in der U-Bahn"-Tag auf der ganzen Welt. 80 mutige sind zum Beispiel in Berlin drei Stunden lang ohne Hosen U-Bahn gefahren. Einen besonderen Grund für die Aktion gibt es nicht. Die Spaßaktion fand zum ersten Mal vor 16 Jahren in New York in den USA statt.