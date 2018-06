ZDFtivi | logo! - Marjam, 10 Jahre (4/6)

Für Marjam ist es mittlerweile schon ganz normal an so einem besonderen Tag Geburtstag zu haben. Ihren 10. Geburtstag feiert sie dieses Jahr einfach am 1. März. Bei ihr war es besonders knapp: Sie wurde um 23:42 Uhr geboren!