ZDFtivi | logo! - Der Tiefpunkt (6/7)

Bei der Weltmeisterschaft 2018 dann die große Niederlage: In Russland fliegt Deutschland schon in der Vorrunde raus. Nie zuvor in der WM-Geschichte war das passiert. Schnell wurde Löw verantwortlich gemacht, aber der Deutsche Fußball-Bund hielt am Bundestrainer fest und feuerte ihn nicht.