ZDFtivi | logo! - Medaillen-Drillinge? (2/12)

Johannes Vetter (Weltmeister 2017), Thomas Röhler (Olympiasieger 2016) und Andreas Hofmann (Deutscher Meister 2018) sind die Topkandidaten beim Speerwerfen. Alle drei haben in dieser Saison bereits die 90-Meter-Marke geknackt. Wenn die Speere der Drei bei der Europameisterschaft in Berlin wieder so weit fliegen, ist ein Dreifacherfolg möglich. Bronze, Silber und Gold könnte somit an das deutsche Team gehen.