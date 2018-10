ZDFtivi | logo! - Überraschte Schlammspringer (7/10)

So eine Überraschung, da bleibt ihnen glatt das Maul offen stehen! Was diese beiden Schlammspringer aus Krabi in Thailand so überrascht hat, wissen wir leider nicht. Fest steht aber, dass die Schlammspringer eigentlich Fische sind, aber mit mit ihren kleinen Beinen meistens außerhalb des Wasser herumhüpfen.