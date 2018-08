ZDFtivi | logo! - Schritt 7: Kabel (8/12)

Damit der Treffer angezeigt werden kann, brauchen die Fechter Kabel, die mit Waffe und Melder verbunden werden. Melder ist das Gerät, das den Treffer anzeigt. Das Kabel verläuft also vom Melder am Körper des Fechters entlang und endet am Arm. Dort wird es in die Waffe eingesteckt.