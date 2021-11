ZDFtivi | logo! - Für die Gemütlichkeit (1/7)

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne die schöne Beleuchtung? Lichterketten sehen aber auch toll aus, wenn man sie in der Wohnung aufhängt. So kunstvoll wie hier auf dem Weihnachtsmarkt in Göttingen müssen sie gar nicht dekoriert werden – Hauptsache, sie leuchten!