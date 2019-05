ZDFtivi | logo! - Nordamerika: Klimademos zuerst in Kanada, dann in den USA (4/6)

In Nordamerika war Kanada das erste Land, in dem Schüler und Schülerinnen sich der "Fridays for Future"- Bewegung angeschlossen haben. Bisher gehen in rund 30 Städten, so auch in Vancouver und Ottawa, die jungen Menschen freitags auf die Straße. Auch in den USA finden die Klima-Proteste statt. In 46 der 50 US-Bundesstaaten gingen bisher "Fridays for Future"- Demonstranten auf die Straße - auch vor dem Kapitol in Washington. Sie fordern vor allem die Verringerung des CO2-Ausstoßes um 50 Prozent bis 2030 und um 100 Prozent bis 2050. Sie verlangen auch, dass Schüler und Schülerinnen ab der achten Klasse von ihren Lehrern über die Auswirkungen des Klimawandels aufgeklärt werden. Die Demonstranten wollen auch, dass die US-Regierung den Klimawandel zum nationalen Notstand ausruft.