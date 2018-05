ZDFtivi | logo! - WM-Titel im eigenen Land (7/20)

Trotz der Niederlage gegen die DDR schaffte es die Auswahl der Bundesrepublik in das Finale der WM 1974. Sie fand damals zum ersten Mal in der BRD statt. Das Endspiel in München gewann Deutschland mit 2:1 gegen die Niederlande. Der damalige Kapitän Franz Beckenbauer hob den Pokal mit voller Freude in die Luft.