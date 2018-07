ZDFtivi | logo! - Schmatz! (2/7)

Bei so einem herzhaften Schmatzer wandert natürlich auch Speichel von Mund zu Mund – und mit ihm Tausende Bakterien. Zugegeben, das klingt ziemlich eklig! So ein Kuss stärkt dadurch aber die Abwehrzellen im Blut – ähnlich wie beim Impfen. Allerdings übertragen sich auch „schlechte“ Bakterien, die zum Beispiel für Karies sorgen. Am besten wäre es also immer nur mit geputzten Zähnen zu küssen.