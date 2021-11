ZDFtivi | logo! - Hinter den Kulissen (1/6)

Wenn wir logo!-Reporter unterwegs sind, um für euch einen Film zu drehen, dann seht ihr als Zuschauerinnen und Zuschauer in den allermeisten Fällen nur den fertigen Film. Was wir sonst erleben, also was alles drum herum so passiert, bekommt ihr nicht zu sehen. Mit dieser Bildergalerie möchte ich euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen dieser Reportage geben und euch ein paar Momente zeigen, die ich so schnell nicht vergessen werde.