logo!-Bildergalerie: Glühwürmchen

ZDFtivi | logo! - Funkelnde Lichter (7/7)

Die besten Chancen, Glühwürmchen zu entdecken, gibt es in trockenen Juni- und Juli-Nächten zwischen 22 und 0 Uhr – in der Nähe von Gewässern, in Wiesen und an Waldrändern. Vor allem rund um den Johannistag am 23. Juni fliegen jedes Jahr besonders viele von ihnen herum. Deshalb werden die Käfer manchmal auch Johanniswürmchen genannt. Also wie wär’s am Wochenende oder in den Ferien mit einer Nachtwanderung?