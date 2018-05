ZDFtivi | logo! - Noch ein neuer Präsident (8/24)

Auch in Frankreich gab es in diesem Jahr einen wichtigen politischen Wechsel: Seit dem 14. Mai ist Emmanuel Macron neuer Präsident. Mit 39 Jahren ist er deutlich jünger als seine Vorgänger. Auch in die Politik will er frischen Wind bringen. Zwei seiner wichtigsten Themen: die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Frankreich.