ZDFtivi | logo! - Amoklauf in Florida (3/18)

An einer Schule in Parkland schoss am 14. Februar ein 19-Jähriger um sich. Dabei tötete er 17 Menschen, darunter Schüler und Lehrer, und verletzte weitere. Danach entbrannte in den USA eine heftige Diskussion über die Regeln für den Besitz von Waffen. Unter dem Motto „March for our lives“, also Marsch für unsere Leben, demonstrierten landesweit viele Schülerinnen und Schüler für mehr Sicherheit in Schulen und für ein strengeres Waffengesetz.