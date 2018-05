ZDFtivi | logo! - Auf dem Gipfel wird's eng (8/9)

Wer auf den Gipfel will, muss dafür erstmal eine Erlaubnis vom Amt für Tourismus bekommen. So eine Erlaubnis kostet in Nepal 11.000 Euro pro Person. Trotzdem versuchen jedes Jahr Hunderte von Touristen, auf den höchsten Berg der Welt zu kommen. Im Laufe der Zeit haben die Menschen hier oben außerdem viel Müll hinterlassen. Durch die Kälte und wenig Sauerstoff wird dieser wie in einer Gefriertruhe konserviert. Manche nennen den Mount Everest deshalb auch die höchstgelegene Müllkippe der Welt.