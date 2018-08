ZDFtivi | logo! - An den richtigen Stellen baden gehen (2/10)

An einigen Stellen am See oder am Meer bewachen Rettungsschwimmer das Wasser. Schaut nach, wo es so einen bewachten Strandabschnitt gibt und geht nur dort baden. Wenn euch im Wasser etwas passiert, macht auf euch aufmerksam und ruft nach Hilfe.