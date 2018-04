ZDFtivi | logo! - Äpfel (3/6)

Auch wenn der Apfel saftig schmeckt: für ihn wird recht wenig Wasser verbraucht. Bis ein durchschnittlicher Apfel bei euch in der Obstschale landet, verbraucht er rund 125 Liter. Auch hier kommt es natürlich wieder auf die Herkunft und die Jahreszeit an. In Deutschland ist die Apfelzeit im Herbst.