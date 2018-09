ZDFtivi | logo! - Eyjafjallajökull (4/10)

An diesem Vulkan ist vor allem eines besonders: sein Name. Habt ihr schon mal versucht, Eyjafjallajökull auszusprechen? Besonders viel Aufmerksamkeit hat der 1.651 Meter hohe isländische Vulkan übrigens im Jahr 2010 bekommen. Da ist er nämlich ausgebrochen und hat für ganz schön viel Chaos gesorgt. Viele Flugzeuge in Europa konnten damals nicht fliegen, weil so viel Asche in der Luft war.