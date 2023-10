In manchen Fällen wurde beschlossen, die Schulen an diesem Tag nicht zu öffnen. Andere Schulen wurden sicherheitshalber geräumt. Das heißt, die Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Das erleichtert auch die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten am Einsatzort. Denn die Schulen wurden nach einer möglichen Bombe oder Hinweisen durchsucht. "Es ist für uns gar nicht möglich, das Gebäude zu durchsuchen, wenn sich so viele Leute darin befinden", erklärt Herr Erfurt.