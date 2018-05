Bücher, Bücher und noch mehr Bücher: Bei der Frankfurter Buchmesse treffen sich vor allem Menschen, die mit Büchern arbeiten. Quelle: dpa

An den ersten Tagen der Buchmesse dürfen nur Fachleute zur Buchmesse. Das sind zum Beispiel Autoren oder Buchhändler. Weil sie mit Büchern arbeiten, möchten sie wissen, was in der Welt der Bücher wichtig oder neu ist. Sie können auf der Buchmesse außerdem Kontakte knüpfen oder auf ihre Ideen und Bücher aufmerksam machen. An den letzten beiden Tagen der Frankfurter Buchmesse dürfen auch Besucher kommen, die gerne lesen. Sie können neben ganz normalen Büchern auch Hörbücher, Comics oder digitale Bücher entdecken.