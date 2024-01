In den Bürgerräten sind unterschiedlich viele Menschen. Mal sind es 30, es können aber auch bis 200 Menschen in einem Bürgerrat sein. Das Besondere: Alle Menschen werden zufällig ausgewählt, per Los! Das ist total wichtig, denn in den Bürgerräten sollen auch möglichst unterschiedliche Menschen sein - genau so, wie auch in Deutschland unterschiedliche Menschen leben: Also jung, alt, arm, reich, mit einer anderen Herkunft oder in Deutschland geboren. Die Bürgerräte sollen so etwas wie "Deutschland in Klein" sein.