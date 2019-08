Sieben Mal in Folge stand der FC Bayern München zum Saisonende auf dem ersten Platz in der Tabelle und holte sich die Deutsche Meisterschaft. Deshalb zählen die Bayern auch in diesem Jahr zu den Favoriten. Borussia Dortmund hat sich allerdings mit einigen guten Spielern verstärkt und möchte in dieser Saison an den Bayern vorbeiziehen. Viele Experten sind ziemlich sicher, dass sich am Ende der neuen Saison Bayern oder Dortmund den Titel holen wird.