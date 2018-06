Bakterien sind winzig kleine Krankheitserreger, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Trotzdem sind sie sehr gefährlich. Cholera-Bakterien leben und vermehren sich meist in schmutzigem Wasser. Dorthin gelangen sie zum Beispiel im Kot von erkrankten Menschen. Bei uns in Deutschland gibt es keine Cholera und auch unser Wasser ist sehr sauber. In manchen anderen Ländern, zum Beispiel in Asien, Afrika oder Südamerika, fehlt es an Toiletten und an Kläranlagen, um Wasser zu reinigen. Viele Menschen dort gehen an einen Bach oder Fluss, wenn sie mal müssen. Und wenn diese Menschen krank sind, wird der Bach oder Fluss durch ihren Kot verschmutzt.