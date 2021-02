An Gesetze halten sie sich oft nicht. Sie haben für sich eigene Regeln aufgestellt.

Dazu gehört zum Beispiel: Niemand darf über das reden, was der Clan macht. Alles soll geheim bleiben. Alle Mitglieder müssen fest zusammen halten – wer sich daran nicht hält, wird bestraft oder muss Angst um sein Leben haben.



Die Clans begehen schwere Verbrechen: zum Beispiel verbotene Drogengeschäfte, Mord, Erpressung oder Menschenhandel. Clans gelten als sehr brutal. Sie verbreiten auch oft Angst und Schrecken in ihren Stadtvierteln.



Jeder soll Angst vor dem Clan haben. Damit niemand auf die Idee kommt, sie zu verraten, bedrohen die Clans oft andere Menschen. Das alles macht es der Polizei sehr schwer die Verbrechen der Clans aufzuklären.