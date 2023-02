Im März 2022 wird für Schulen die Masken- und auch die Abstandspflicht aufgehoben, später auch die Testpflicht. Auch sonst fallen nach und nach die Corona-Regeln weg. Auch die 2G- und 3G-Regeln werden aufgehoben. Es finden auch wieder große Feste und Konzerte statt. Seitdem fühlt sich eigentlich alles halbwegs normal an. Trotzdem infizieren sich immer wieder Menschen mit Corona. Anders als am Anfang muss man ab Sommer 2022 aber nicht mehr so lange in Quarantäne bleiben. Nur in Bus und Bahn gibt es weiter eine Maskenpflicht. Am 1. Februar 2023 sollen die Maskenpflicht und auch die Quarantäneregeln komplett wegfallen.

Bildquelle: dpa