Bestimmt kennt ihr das Gefühl: Ihr habt euch mit einem Freund gestritten oder die letzte Deutsch-Arbeit vermasselt. An so einem Tag fühlt man sich richtig schlecht und ist traurig. Meistens ist dieses Gefühl nach einer kurzen Zeit wieder vorbei. Doch manche Menschen, auch viele Kinder und Jugendliche, fühlen sich über eine lange Zeit nicht gut. Sie leiden an einer Krankheit, die Depression heißt.