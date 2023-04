So lange wird es dauern, dass Schienennetz dafür fit zu machen, kündigte die Deutsche Bahn an. Aber immerhin, ihr habt nicht erst als Opas und Omas was davon - der Plan wird Schritt für Schritt umgesetzt. Erste Verbesserungen in Sachen pünktliche Züge könnten also doch schon in den nächsten Jahren kommen.