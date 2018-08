Viele von euch kennen bestimmt das Spiel Schnitzeljagd. Geocaching funktioniert ähnlich: Auf einer Webseite werden bestimmte Orte angezeigt, an denen ein so genannter Cache, also ein Schatz, versteckt ist. Dann geht ihr auf die Suche und wandert mit Hilfe eines speziellen Geräts auf den Schatz zu. Dieses GPS-Gerät zeigt an, wo der Schatz liegt und wie weit ihr noch entfernt seid. Sobald ihr ihn gefunden habt, könnt ihr euch in ein kleines Buch eintragen, euch etwas aus der Schatzkiste heraus nehmen und für spätere Schatzsucher selbst eine Kleinigkeit dort verstecken. Hier könnt ihr mit "Löwenzahn" auf Schatzsuche gehen.

Bildquelle: dpa