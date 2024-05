Ein Traumtor in der 16. Minute vom Leverkusener Granit Xhaka zum 1:0 blieb das einzige Tor des Abends. So dass Leverkusen nach der Deutschen Fußball-Meisterschaft nun auch den DFB-Pokal gewonnen hat. Das hatten viele vorher erwartet, schließlich spielt der Finalgegner Kaiserslautern nur in der 2. Liga und wäre sogar fast in die dritte Liga abgestiegen. Allerdings: So klar und deutlich wie viele es vorher vermutet hatten, lief das Finale in Berlin nicht.