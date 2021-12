Törööööööö! Ungefähr so klingt es, wenn Elefanten durch ihren Rüssel trompeten. Das machen sie zum Beispiel zur Begrüßung oder wenn sie aufgeregt sind. Das allermeiste, was Elefanten sich sonst noch so erzählen, kriegen wir Menschen aber gar nicht mit. Denn: Elefanten verständigen sich über Infraschall. Das sind Geräusche, die so tief sind, dass Menschen sie nicht hören können. Und das, obwohl die Töne super laut sind! Die Tiere können über Infraschall mit anderen Elefanten kommunizieren, die mehrere Kilometer weit entfernt sind - fast so, als würden sie miteinander telefonieren. Elefanten benutzen Infraschall vor allem zur Partnersuche oder um ihren Artgenossen mitzuteilen, dass sie bald ein Kind bekommen.

Bildquelle: clipdealer / fotoall