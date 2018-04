Mitten in der Nacht wird die Uhr umgestellt. Quelle: dpa

Für alle die gerne so richtig lange schlafen, war das an diesem Wochenende schwierig. Denn die Nacht von Samstag auf Sonntag war eine Stunde kürzer als sonst! Das liegt an der Umstellung auf die Sommerzeit. In der Nacht wurden nämlich die Uhren um eine Stunde nach vorne gestellt - von zwei auf drei Uhr nachts. Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit gibt es jedes Jahr am letzten Sonntag im März. Umgekehrt werden die Uhren an jedem letzten Sonntag im Oktober wieder eine Stunde zurückgestellt - das Oktober-Wochenende ist dann also eine Stunde länger. Doch warum wird die Uhr zwischen Sommer und Winter überhaupt umgestellt?