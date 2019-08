Viele Bananenfarmer machen sich Sorgen.

Quelle: shutterstock/globalg.a.p. foodplus gmbh/obs

Bisher trat die Bananenkrankheit vor allem in Afrika und Asien auf. Doch jetzt ist auch Südamerika betroffen: In dem Land Kolumbien, aus dem viele Bananen stammen, die hier in Deutschland verkauft werden, ist der Pilz auf einer Plantage aufgetaucht. Die betroffenen Bananenpflanzen werden so schnell wie möglich vernichtet. Es wurde bereits eine Fläche gerodet, die so groß wie 235 Fußballfelder ist.



Um zu verhindern, dass sich der Pilz ausbreitet, gelten außerdem strenge Vorschriften: Alle, die auf den Anbauflächen arbeiten, werden vor und nach dem Betreten des Gebiets desinfiziert. Denn der Pilz steckt vor allem im Boden und kann zum Beispiel an den Schuhen hängenbleiben und so weiterverbreitet werden.