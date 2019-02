El Salvador ist das kleinste Land in Mittelamerika. Es grenzt im Nordwesten an Guatemala und im Nordosten an Honduras. Im Süden liegt der Pazifische Ozean. In dem lateinamerikanischen Land leben 6,52 Millionen Menschen auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie das Bundesland Hessen. Damit ist El Salvador das Land in Mittelamerika mit der größten Bevölkerungsdichte. Die meisten Menschen dort sprechen Spanisch. Die Hauptstadt heißt San Salvador.