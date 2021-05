Einige Gesundheitsexperten finden es nicht gut, dass die EM in elf unterschiedlichen Ländern stattfindet. Die vielen Reisen könnten für die Spieler die Gefahr erhöhen, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Denn wer von Land zu Land reist, muss zum Beispiel ständig das Hotel wechseln und kommt mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt. Kritiker sagen also, dass gerade in der Pandemie eine Europameisterschaft besser nur in einem Land stattfinden sollte.