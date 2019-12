ZDFtivi | logo! - Stabile Seitenlage - Schritt 5 (9/11)

Jetzt den Kopf in den Nacken ziehen und überstrecken. Dann den Mund der Person leicht öffnen. Die Hand so unter das Gesicht legen, dass der Kopf in dieser Haltung bleibt. So stellt ihr sicher, dass die Atemwege frei bleiben und sie nicht erstickt.