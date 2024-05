Richtig: Saisonende ist erst in rund zwei Wochen. Aber bisher waren die Bayern in der Bundesliga ungeschlagen. Im Spiel gegen Leverkusen haben die Profi-Fußballerinnen so sehr abgeräumt, dass sie nun nicht mehr eingeholt werden können. In der 18. Minute erzielte Georgia Stanway die Führung, direkt danach schoss Linda Dallmann das Zwei zu Null. Also ist jetzt Jubel angesagt - und eine vorzeitige Meisterschaftsparty!

Bildquelle: dpa