Die Queens Park-U12 hat ungeschlagen die Meisterschaft gewonnen.

Quelle: ZDF

Alle anderen Teams in ihrer Liga sind nämlich Jungsteams. In 22 Spielen gegen Jungs feierten die "Queens Park Ladies" 18 Siege, spielten vier Mal Unentschieden und kassierten keine einzige Niederlage. Und das, obwohl der Fußballverband die Mädchen zuerst gar nicht in der Jungsliga, sondern in einer reinen Mädchenliga antreten lassen wollte. Nächste Saison geht es dann wieder gegen Jungs. Durch ihre Meisterschaft in der dritten Liga sind die Mädchen nämlich in die zweite Liga aufgestiegen. Mal sehen, wie gut sie sich dort schlagen ...