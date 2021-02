Brecht ihr in das eiskalte Wasser ein, ist das für euren Körper ein richtiger Schock. Das hält der Körper nicht lange aus. Ihr braucht also so schnell wie möglich Hilfe. Das heißt aber nicht nur: raus aus dem Wasser. Denn wenn ihr das geschafft habt, seid ihr immer noch durchgefroren und klatschnass, mitsamt euren Klamotten. Ihr müsst so schnell wie möglich etwas Trockenes zum Anziehen bekommen und in einen warmen Raum. Außerdem sollte ein Arzt die eingebrochene Person durchchecken, wenn sie länger der Kälte ausgesetzt war.