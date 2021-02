Unsere logo!-Sendung dauert in der Regel ungefähr 10 Minuten. In dieser Zeit möchten wir viele Informationen unterbringen. Wenn wir die Doppelnennung verwenden, dauert der Text länger. Manchmal müssen wir deswegen in der Sendung auf eine gendergerechte Sprache verzichten. Wir versuchen aber immer in unserer Bildsprache genderneutral zu sein. Das bedeutet, dass wir sowohl Männer als auch Frauen zeigen.



In der logo!-Redaktion diskutieren wir regelmäßig darüber, wie wir unsere Sprache - in Text und Bild - noch gendergerechter gestalten können.