Kommt Putin ins Gefängnis?

Putin kommt also nicht direkt ins Gefängnis: In Russland wird er eher nicht festgenommen. Und es ist unwahrscheinlich, dass er nun in eins der 123 Länder reist, die ihn festnehmen würden. Aber: Er kann dadurch eben nicht mehr so frei durch die Welt reisen. Der russische Präsident wird also weiter eingeschränkt.



Laut Expertinnen und Experten zeigt der Haftbefehl außerdem, dass viele Länder auf der Welt genau beobachten, was für schreckliche Dinge in der Ukraine durch Russland passieren und mit allen Mitteln dagegen vorgehen. Also: Egal wie mächtig ein Regierungschef ist, Verbrechen werden verfolgt.