ZDFtivi | logo! - Der Kragenhai (6/8)

Auch das ist ein Hai: der Kragenhai. Forscher glauben, dass er schon vor etwa 95 Millionen Jahren gelebt und sich seit der Urzeit kaum verändert hat. Deshalb wird er auch "lebendiges Fossil" genannt. Wie weit er verbreitet ist und in welchen Teilen der Welt er vorkommt, ist unklar, denn er lebt in einer Tiefe von bis zu 1.300 Metern - also in der Tiefsee, die noch gar nicht so genau erforscht ist. Er frisst hauptsächlich Tintenfische und Tiefsee-Knochenfische, denn die leben genauso weit unten im Meer wie er.